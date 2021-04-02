«Україна не прагне ескалації»: Кулеба провів перемовини з британським колегою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру

Британія уважно стежить за діями Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Домініком Раабом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба поінформував Рааба про дії РФ, яка здійснює не лише військову ескалацію, але ескалацію дезінформації та пропаганди.

«Російська пропаганда не полишає спроб нав’язати хибну думку про якісь нібито плани України здійснити якісь військові дії або провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру», – зауважив Кулеба.

Рааб запевнив, що Британія уважно стежить за діями Росії. Він переконаний, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки.

Міністри обговорили посилену взаємодію країн на тлі загострення Росією безпекової ситуації.

Напередодні Кулеба обговорив із главою МЗС Канади ескалацію на Донбасі.

Також глава МЗС назвав російську ескалацію наймасштабнішою за останні роки.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях. Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Сьогодні президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Байден підтвердив підтримку України з боку США.