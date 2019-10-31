З початком розведення на Донбасі місцеві мешканці побоюються за свої права - представник Денісової



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Лисянський закликав при необхідності звертатися до нього за допомогою

Мешканці Луганської і Донецької областей після введення режиму безпеки «Жовтий» у зоні проведення ООС побоюються за свої права.

Про це 31 жовтня повідомив у Facebook представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«За вчора і сьогодні я отримав дуже багато повідомлень від цивільного населення Луганської та Донецької областей щодо введення режиму безпеки «Жовтий». Люди стурбовані і побоються за свої права, а також об'єктивність в діях військових і правоохоронних органів», - заявив Лисянський.

«Я прошу не панікувати, я зв'язався з усіма керівниками правоохоронних органів Луганської та Донецької областей, а також штабом ООС, представництво Уповноваженого в Луганській і Донецькій областях буде реагувати на кожен випадок порушення прав жителів регіону», - підкреслив представник омбудсмена.

Лисянський закликав при необхідності звертатися до нього за допомогою.

«Уповноважений Верховною Радою України Людмила Денісова особисто тримає ситуацію на контролі», - додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

