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    З початком розведення на Донбасі місцеві мешканці побоюються за свої права - представник Денісової

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    З початком розведення на Донбасі місцеві мешканці побоюються за свої права - представник Денісової

    Лисянський закликав при необхідності звертатися до нього за допомогою

    Мешканці Луганської і Донецької областей після введення режиму безпеки «Жовтий» у зоні проведення ООС побоюються за свої права.

    Про це 31 жовтня повідомив у Facebook представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

    «За вчора і сьогодні я отримав дуже багато повідомлень від цивільного населення Луганської та Донецької областей щодо введення режиму безпеки «Жовтий». Люди стурбовані і побоються за свої права, а також об'єктивність в діях військових і правоохоронних органів», - заявив Лисянський.

    «Я прошу не панікувати, я зв'язався з усіма керівниками правоохоронних органів Луганської та Донецької областей, а також штабом ООС, представництво Уповноваженого в Луганській і Донецькій областях буде реагувати на кожен випадок порушення прав жителів регіону», - підкреслив представник омбудсмена.

    Лисянський закликав при необхідності звертатися до нього за допомогою.

    «Уповноважений Верховною Радою України Людмила Денісова особисто тримає ситуацію на контролі», - додав він.

    Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

    У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

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