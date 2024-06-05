Окупанти обстріляли курортне селище на Одещині

Російські загарбники поцілили по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі

Російські загарбники атакували туристичну цивільну інфраструктуру на Одещині. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, удар стався близько 17:00. Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одещині – поцілили по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Наразі фахівці продовжують огляд місця ураження, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до 12 років тюрми.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабного вторгнення зруйнувала або пошкодила близько 210 тис. будівель в Україні. Водночас масштаби продовжують зростати.

До слова, уранці 4 червня Росія атакувала Дніпро. Є пошкодження цивільної інфраструктури, було поранено місцевих.