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Окупанти обстріляли курортне селище на Одещині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли курортне селище на Одещині
Росіяни завдали удару близько 17:00
фото: Telegram/Одеська обласна прокуратура

Російські загарбники поцілили по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі

Російські загарбники атакували туристичну цивільну інфраструктуру на Одещині. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, удар стався близько 17:00. Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одещині – поцілили по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Наразі фахівці продовжують огляд місця ураження, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до 12 років тюрми.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабного вторгнення зруйнувала або пошкодила близько 210 тис. будівель в Україні. Водночас масштаби продовжують зростати.

До слова, уранці 4 червня Росія атакувала Дніпро. Є пошкодження цивільної інфраструктури, було поранено місцевих.

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Теги: Одещина обстріл окупанти

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