За добу в Києві виявлено майже три сотні нових хворих на коронавірус



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У Києві мобільні бригади медиків забирають біоматеріал для аналізу на Covid-19 у пацієнтів удома

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли чотири людини

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 298 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16119 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу у столиці було виявлено 310 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 4977 людей (за добу 67), померли 254 особи (за добу 4).

У Київській області зафіксовано 6554 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 95 осіб. За попередню добу збільшення складало 89 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4389 осіб (за добу 76), померли 124 людини (за добу 2).

Загалом в Україні підтверджено 145612 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 9 вересня зафіксовано ще 2582 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 9 вересня у Києві було підтверджено 15821 випадок захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 310 осіб.

У Київській області було зафіксовано 6459 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, станом на 9 вересня у стаціонарах столичних медзакладів перебували 913 хворих на коронавірус. 158 пацієнтів - у важкому стані. Місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Загалом таких пацієнтів сьогодні лікують у 16 медзакладах столиці. Це – майже 2000 ліжок. Заповнені з них 50% місць.