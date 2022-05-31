Миколаївщина: окупанти влучили в будинок із дітьми

Українські військові відтісняють ворога з Миколаївської області

У Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми, діти не постраждали. Про це повідомив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Тривають інтенсивні обстріли міста та області. Засранці влучили в дім із двома дітьми. Діти живі. Наші військові тіснять ворога. Все йде за планом», – написав він.

Як повідомлялося, російські війська зранку 30 травня обстріляли Миколаїв. В одному районі міста пошкоджено 21 приватний будинок. Переважно у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також є ушкодження зовнішніх стін.

Нагадаємо, російські військові продовжують штурмувати райони міст Сєвєродонецьк і Тошківка, а також райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області.