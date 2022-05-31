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    Події в Україні

    Миколаївщина: окупанти влучили в будинок із дітьми

    Миколаївщина: окупанти влучили в будинок із дітьми
    фото з відкритих джерел

    Українські військові відтісняють ворога з Миколаївської області

    У Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми, діти не постраждали. Про це повідомив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

    «Тривають інтенсивні обстріли міста та області. Засранці влучили в дім із двома дітьми. Діти живі. Наші військові тіснять ворога. Все йде за планом», – написав він.

    Як повідомлялося, російські війська зранку 30 травня обстріляли Миколаїв. В одному районі міста пошкоджено 21 приватний будинок. Переважно у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також є ушкодження зовнішніх стін.

    Нагадаємо, російські військові продовжують штурмувати райони міст Сєвєродонецьк і Тошківка, а також райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області.

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    Теги: росія окупанти діти війна Миколаївщина Україна будинок окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Миколаївщина: окупанти влучили в будинок із дітьми