ЗСУ прорвали оборону окупантів у Вербовому – генерал

Українські сили просуваються на півдні

Українські сили долають оборону росіян у Запорізькій області і рухаються вперед на Півдні. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський, який очолює контрнаступ України на південній лінії фронту, заявив, що його сили прорвали оборону росіян у Вербовому. Про це він сказав у коментарі CNN.

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«На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі», – сказав Тарнавський.

При цьому він визнав, що його війська рухаються повільніше, ніж очікувалося. «Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну, – сказав він. – Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є – ред.). І не втратити це на практиці, діями».

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Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що бронетехніка ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога у Запорізькій області.

Українська бронетехніка просунулась на південь від протитанкових ровів та так званих «зубів дракона», які є складовою трирівневої оборони, та взяла участь у обмеженому бою безпосередньо на заході від Вербового (в 18 кілометрах на південний схід від Орєхова). Те, що українська бронетехніка з'явилася за останньою лінією поточного російського оборонного рубежу, свідчить про те, що українські сили забезпечили прорив перших двох ліній цього ешелону настільки успішно, щоб впровадити техніку через утворений пролом.

Тарнавський також заявив, що найбільший прорив Збройних сил України буде після звільнення Токмака.