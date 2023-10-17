В окупованому Бердянську прогриміли вибухи (відео)
Є інформація про влучання в захоплений окупантами аеродром
У ніч на 17 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Brd24.
Вибухи лунали після другої години ночі.
«В Бердянську гучно. Повідомляють що дуже активно працювала ППО але, здається, є і влучання. Чекаємо на подробиці», – йдеться у повідомленні Brd24.
У телеграм-каналах оприлюднено відео роботи ППО окупантів.
Місцеві мешканці повідомляють, що є влучання в аеродром.
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