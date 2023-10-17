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В окупованому Бердянську прогриміли вибухи (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи (відео)
Ворожа ППО активно працювала, але є влучання
фото ілюстративне

Є інформація про влучання в захоплений окупантами аеродром

У ніч на 17 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Brd24.

Вибухи лунали після другої години ночі.

«В Бердянську гучно. Повідомляють що дуже активно працювала ППО але, здається, є і влучання. Чекаємо на подробиці», – йдеться у повідомленні Brd24.

У телеграм-каналах оприлюднено відео роботи ППО окупантів.

Місцеві мешканці повідомляють, що є влучання в аеродром.

Теги: війна вибух окупанти Бердянськ

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