В окупованому Бердянську прогриміли вибухи (відео)

Ворожа ППО активно працювала, але є влучання

Є інформація про влучання в захоплений окупантами аеродром

У ніч на 17 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Brd24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи лунали після другої години ночі.

«В Бердянську гучно. Повідомляють що дуже активно працювала ППО але, здається, є і влучання. Чекаємо на подробиці», – йдеться у повідомленні Brd24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У телеграм-каналах оприлюднено відео роботи ППО окупантів.

Місцеві мешканці повідомляють, що є влучання в аеродром.