Польща запускає у Литві телеканал для боротьби з російською пропагандою



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Більшість поляків у Литві віддають перевагу російським, а не польським телеканалам

Польське державне телебачення (TVP) створить новий телеканал – TVP Wilno (Вільнюс – ред.), цільовою аудиторією якого буде польська національна меншина у Литві. Одним із його завдань буде, зокрема, боротьба з російською пропагандою у цій балтійській країні.

Відповідне розпорядження про створення телеканалу підписали у четвер голова правління TVP Яцек Курський і заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинськовський вел Сеньк, інформує РАР.

«Відсьогодні робимо черговий крок, який на першому етапі, сподіваюся, буде реалізовано у травні, коли розпочнеться трансмісія телеканалу TVP Wilno, а у повному вимірі – восени»,- повідомив Курський.

Заступник глави МЗС РП поінформував, що створення цього телеканалу є дуже потрібним кроком у контексті «активності російських наративів у Литві». За його словами, це дасть можливість «урівноважити» інформацію, яка потрапляє до поляків у Литві.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик зауважив, що на території балтійських країн, особливо у Литві, спостерігається «експансія масової російської культури».

«Вірю, що проект, який реалізується TVP за підтримки МЗС, буде принаймні невеликим, але дуже важливим елементом противаги і контрпропозиції для російських ЗМІ. Відтак, це буде телеканал, який подає об’єктивну інформацію і підтримує наших земляків польською культурою», - заявив Дворчик.

Фінансування телеканалу відбуватиметься з коштів МЗС Польщі.

Соцопитування останніх років свідчать, що більшість поляків у Литві віддають перевагу російським, а не польським телеканалам. Серед поляків у Литві є значна доля осіб з відверто проросійськими поглядами.

Як відомо, польське державне телебачення володіє групою з-понад 10-ти різних телеканалів, один з яких - TVP Polonia – спрямований на польську аудиторію за кордоном. Як зауважив Курський, самого лише телеканалу TVP Polonia зараз вже недостатньо, особливо у місцях, де велика польська національна меншина, зокрема у Литві.

У складі TVP з 2007 року функціонує також телеканал «Белсат», який спрямований для жителів Білорусі. Він є опозиційним до чинної білоруської влади.

Джерело: Укрінформ