За крок до початку інтеграції з ЄС: звернення Зеленського (відео)

Глава держави наголосив, що членство України в ЄС – «це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває за один крок до початку повноцінної інтеграції з ЄС. Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

Зеленський звернувся до українців увечері 114-го дня боротьби з окупантами.

На початку звернення президент прокоментував позитивне рішення Європейської Комісії щодо надання Україні статус кандидата-держави в члени ЄС.

«Ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на державу. Залишилося дочекатись рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що членство України в ЄС – «це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років».

«Рішення уже Євроради, тобто лідерів ЄС, Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності – це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили силу, і наше зближення з ЄС – це не тільки позитив для нас, це найбільшйи внесок у майбутнє Європи за багато років» – додав український президент.

Публікуємо повний текст звернення Зеленського:

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним – рішення вже Європейської ради, тобто лідерів країн ЄС.

Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності – це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички й зараз не втратили сили. І наше зближення з Європейським Союзом – це не тільки позитив для нас. Це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років.

Нагадаю зараз лише одне: після 24 лютого наша країна приєдналася до європейської енергетичної системи. Наші мережі – України та Євросоюзу – працюють синхронізовано попри повномасштабну війну. Тобто навіть в одному цьому факті видно одразу все – і професійність наших людей, і силу наших інституцій, і нашу здатність виконувати обіцянки, і величину українського потенціалу.

І я хочу підкреслити, що євроінтеграція України – це не щось таке суто політичне, не щось таке відірване від життя звичайних людей. Навпаки. Що ближчі ми з іншими європейськими країнами, то більше можливостей буде в нас, щоб гарантувати всім українцям сучасне й забезпечене життя.

Говорив сьогодні з пані Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував їй та всім членам Єврокомісії за лідерство, за сьогоднішнє рішення. Також говорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Координуємо кроки. І я вдячний Шарлю за те, що він відчуває історичне значення цих процесів і для України, і для майбутнього Європи.

Сьогодні ж говоритиму з Премʼєр-міністром Нідерландів Рютте. Кожну можливість я використовую заради наших інтересів, заради України.

Під час вчорашнього візиту в Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати й надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткішим. Європейська сила, європейська самостійність і європейський розвиток можна уявити справді потужними тільки з Україною.

Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим. Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою.

Сьогодні ж відбувся візит Бориса Джонсона в Київ. Це вже другий візит пана Премʼєр-міністра Великої Британії в нашу столицю від 24 лютого.

Переговори позитивні. Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема й зброєю. Вдячний і за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави. Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців й всіх європейців на покоління вперед.

Загалом тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати Президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США.

Щойно підписав нові укази про нагородження наших героїв. 413 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 29 із них – посмертно.

І наостанок. Сьогодні вже можу повідомити про це: вдалося звільнити з полону «Тайру», українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. «Тайра» вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх.

Вічна слава всім, хто став на захист нашої незалежності й нашої свободи!

Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну!

Слава Україні!

Як повідомлялося, прем’єр Нідерландів не вірить, що Україна скоро стане кандидатом до ЄС.

17 червня Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.