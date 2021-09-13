За тиждень в Україні зробили понад 920 тисяч щеплень від коронавірусу

Загалом в Україні проведено понад 10 млн щеплень

За минулий тиждень в Україні зробили понад 92о тис. щеплень від коронавірусу, повідомляє пресслужба МОЗ.

За минулу добу, 12 вересня, понад 45 тис. осіб вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали понад 16 тис., повністю імунізовані – понад 28 тис.осіб.

Протягом доби працювали 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення та 353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 5,9 мл українців, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено понад 10 млн щеплень.

До слова, за добу 12 вересня в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19.

Нагадаємо, лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта».

Також повідомлялося, що майже у тисячі паломників, які повернулися з Умані, діагностували коронавірус.