Жителі Чехії відмовляються від вакцини AstraZeneca

Влада республіки змушена утилізувати десятки тисяч доз вакцини від коронавірусу, оскільки закінчується їх термін придатності

Жителі Чеської Республіки більше не хочуть робити щеплення від коронавірусу вакциною виробництва британсько-шведської компанії AstraZeneca, надаючи перевагу іншим препаратам. Про це повідомив на брифінгу прес-секретар Міністерства охорони здоров'я країни Даніель Кепл.

За його словами, влада республіки змушена знищувати десятки тисяч доз цієї вакцини. Зокрема, у поточному місяці були використані тільки 800 доз цього препарату, тоді як утилізувати довелося 20 тисяч доз. Ще 45 тисяч доз потрібно буде знищити в наступному місяці.

«У жовтні закінчується термін придатності 55 тисяч доз вакцин виробництва AstraZeneca і переважна більшість із них, можливо, буде необхідно знищити. Приблизно 10 тисяч доз препарату медики зможуть використати для введення других щеплень. Якщо решта (45 тисяч) доз не будуть використані, то вони повинні бути утилізовані», - розповів Кепл.

Також у МОЗ країни інформують, що темпи вакцинації від Covid-19 в республіці істотно знизилися: якщо в липні медики щеплювали в середньому 100 тисяч осіб щодня, у серпні - 50 тисяч, то цього тижня робили лише 15 тисяч щеплень на день.

Водночас у Чехії збільшується число госпіталізацій серед заражених коронавірусом. Останніми днями цей показник збільшився вдвічі, порівняно з минулим місяцем, що свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації, відзначили в МОЗ.

Як відомо, на сьогодні у країні з населенням 10,7 мільйона осіб повністю вакциновані 67% жителів. У республіку надходять вакцини виробництва компаній Pfizer/BioNTech, Moderna і John