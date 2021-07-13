Загадкове отруєння. Працівників м'ясокомбінату у Глобиному підкосила невідома недуга

Одна людина перебуває у тяжкому стані.

У місті Глобине (Полтавська область) на м'ясокомбінаті сталося масове отруєння працівників невідомою речовиною. В результаті постраждали 16 осіб. Про це інформує пресслужба ДСНС.

Повідомляють, що в сортувальному цеху ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, внаслідок чого 14 працівників госпіталізовано.

Зокрема, одна людина перебуває у тяжкому стані та 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості, дві особи від госпіталізації відмовилися.

Причину отруєння встановлюють. Підприємство працює в штатному режимі. Підрозділи ДСНС не залучали.

Минулого тижня у лікарні Вінниці після святкування випускного потрапили 17 осіб. Їм встановили попередній діагноз – гострий ентероколіт.

Також в червні у готельному комплексі на Івано-Франківщині отруїлися 10 осіб.

Раніше стало відомо, що у Харкові сталося масове отруєння з ознаками гострої кишкової інфекції. Відомо про 67 постраждалих, серед яких 14 дітей.



