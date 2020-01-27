Загибель Кобі Браянта: разом з баскетболістом на борту були ще вісім осіб



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Спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих в результаті катастрофи Фото: Reuters

Поліція не готова ідентифікувати жертв до того, як свою роботу завершать патологоанатоми

На борту вертольота, в результаті аварії якого загинув американський баскетболіст Кобі Браянт, перебували дев'ять осіб, всі вони загинули.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву шерифа округу Лос-Анджелес Алекса Віллануєва.

Спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих в результаті катастрофи, оскільки тоді не було зрозуміло, яку точну кількість осіб вміщує вертоліт.

Шериф також зазначив, що він не готовий ідентифікувати жертв до того, як свою роботу завершать патологоанатоми.

Як повідомляв «Главком», 26 січня легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота. Рятувальники підтвердили, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

Президент США Дональд Трамп назвав «жахливими» новини про загибель баскетболіста.

У мережі оприлюднили відео з місця аварії вертольота, в якій загинув Кобі Браянт.

ЗМІ спочатку повідомляли, що на борту були чотири дочки Кобі. Натомість згодом стало відомо про смерть однієї доньки Кобі - 13-річної Джанни Марії.

У Браянта залишилося три доньки – Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року.

41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Упродовж усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».