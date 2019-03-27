Загинув підозрюваний у причетності до теракту в Новій Зеландії
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Чоловік загинув за дивних обставин в автомобілі біля міста Крайстчерч, в якому сталася терористична атака на мечеть
У Новій Зеландії за дивних обставин загинув чоловік, якого підозрюють у причетності до атак на мечеті 15 березня, повідомляє в середу, 27 березня, місцеве видання NZ Herald.
54-річний чоловік потрапив у поле зору поліції після повідомлення місцевих жителів про дивну поведінку одного з сусідів. В результаті обшуків в його будинку виявили склад зброї - кілька видів вогнепальної і пневматична.
Власник сховався від поліції, а пізно вночі був знайдений у припаркованому автомобілі в передмісті Крайстчерча. На місце були вислані штурмові поліцейські загони і вертоліт.
Після тригодинних переговорів з чоловіком близько 4.30 ранку поліцейські наблизилися до автомобіля і побачили, що той стікає кров'ю.
«Йому була надана перша допомога, проте врятувати чоловіка не вдалося», - повідомили в поліція.
На даний момент невідомо, як саме чоловік отримав колоте ножове поранення. Під час обшуку в автомобілі не було знайдено вогнепальної зброї, але був виявлений ніж.
Вранці в поліцію звернувся батько загиблого Троя Дубового, який заявив, що його син не має ніякого відношення ні до терористів, ні до расистам. Зброєю він дійсно цікавився, проте, здебільшого, страйкбольною - пневматичними копіями вогнепальної.
У поліції підтвердили, що поки немає ніяких доказів того, що загиблий брав участь у нападах 15 березня, проте «він є важливою частиною розслідування».
Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.
Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.
Він написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.
В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.
23 березня новозеландські мечеті, де відбулися масові розстріли, відкрилися знову.