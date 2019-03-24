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    У світі

    Нова Зеландія заборонила маніфест стрілка, який влаштував теракт у мечетях

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    <p>Терорист Брентон Таррант написав&nbsp;37-сторінковий маніфест, який описує його наміри</p> - Нова Зеландія заборонила маніфест стрілка, який влаштував теракт у мечетях

    Терорист Брентон Таррант написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри

    Відтепер текст Брентона Тарранта заборонений для володіння і розповсюдження на території Нової Зеландії

    Новозеландське відомство з класифікації фільмів і літературних творів визнало незаконним маніфест Брентона Тарранта, який влаштував стрілянину в місті Крайстчерч.

    Про це повідомив телеканал CNN.

    Зазначається, що відтепер текст заборонений для володіння і розповсюдження на території Нової Зеландії.

    «Необхідно розрізняти «ненависницькі висловлювання», які можуть бути відкинуті багатьма розсудливими людьми, але які законно висловлювати, і публікаціями такого типу, які спеціально створені для того, щоб надихати на подальші вбивства і тероризм», - заявив глава відомства Девід Шанкс.

    Він закликав також видалити будь-які копії, а також онлайн-пости або посилання на документ. 

    Раніше прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що зробить все від неї залежне, аби позбавити обвинуваченого в нападі на мечеті тієї популярності, до якої він очевидно прагне

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

    Він написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    У Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом.

    23 березня новозеландські мечеті, де відбулися масові розстріли, відкрилися знову.

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