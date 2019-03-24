Нова Зеландія заборонила маніфест стрілка, який влаштував теракт у мечетях



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Терорист Брентон Таррант написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри

Відтепер текст Брентона Тарранта заборонений для володіння і розповсюдження на території Нової Зеландії

Новозеландське відомство з класифікації фільмів і літературних творів визнало незаконним маніфест Брентона Тарранта, який влаштував стрілянину в місті Крайстчерч.

Про це повідомив телеканал CNN.

Зазначається, що відтепер текст заборонений для володіння і розповсюдження на території Нової Зеландії.

«Необхідно розрізняти «ненависницькі висловлювання», які можуть бути відкинуті багатьма розсудливими людьми, але які законно висловлювати, і публікаціями такого типу, які спеціально створені для того, щоб надихати на подальші вбивства і тероризм», - заявив глава відомства Девід Шанкс.

Він закликав також видалити будь-які копії, а також онлайн-пости або посилання на документ.

Раніше прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що зробить все від неї залежне, аби позбавити обвинуваченого в нападі на мечеті тієї популярності, до якої він очевидно прагне

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

Він написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

У Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом.

23 березня новозеландські мечеті, де відбулися масові розстріли, відкрилися знову.