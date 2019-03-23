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    У світі

    Новозеландські мечеті, де відбулися масові розстріли, відкрилися знову

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    Новозеландські мечеті, де відбулися масові розстріли, відкрилися знову

    Близько 3 тисяч людей зібралися перед мечеттю і маршем пройшли містом

    В суботу знову відкрилися двері двох мусульманських мечетей в новозеландському місті Крайстчерч, де минулого тижня озброєний чоловік розстріляв 50 молільників.

    Робочі завершили ремонтні роботи в обох будівлях після того, як поліція провела слідчі процедури на місці розстрілів.

    За повідомленнями місцевих ЗМІ, в мечеті Аль-Нур, де були вбиті 42 людини, не залишилося ніяких слідів трагедії: заново пофарбували стіни і постелили нові килими.

    Віруючі прийшли в мечеть, щоб піднести свої молитви.

    Близько 3 тисяч людей зібралися перед мечеттю і маршем пройшли містом, щоб вшанувати пам'ять загиблих і продемонструвати солідарність з їх сім’ями.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    У Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом.

    Джерело: NHK

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