Новозеландські мечеті, де відбулися масові розстріли, відкрилися знову



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Близько 3 тисяч людей зібралися перед мечеттю і маршем пройшли містом

В суботу знову відкрилися двері двох мусульманських мечетей в новозеландському місті Крайстчерч, де минулого тижня озброєний чоловік розстріляв 50 молільників.

Робочі завершили ремонтні роботи в обох будівлях після того, як поліція провела слідчі процедури на місці розстрілів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в мечеті Аль-Нур, де були вбиті 42 людини, не залишилося ніяких слідів трагедії: заново пофарбували стіни і постелили нові килими.

Віруючі прийшли в мечеть, щоб піднести свої молитви.

Близько 3 тисяч людей зібралися перед мечеттю і маршем пройшли містом, щоб вшанувати пам'ять загиблих і продемонструвати солідарність з їх сім’ями.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

У Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом.

Джерело: NHK