Українець в «Реалі» стане основним воротарем

Андрій Лунін щонайменше кілька тижнів буде першим номером в «Королівському клубі»

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін стане першим номером в команді. Принаймні йому дадуть шанс проявити себе в кількох контрольних матчах. Як пише «Марка», 5 липня мадридський клуб приступає до шеститижневою передсезонної підготовки. Разом з іншими футболістами, які не були задіяні в матчах Кубку Америки і Євро-2020 року, з відпустки вийде і українець Андрій Лунін.

З огляду на, що в будь-якому випадку бельгієць Тібо Куртуа з'явиться в команді не раніше, ніж через три тижні, саме українець, як стверджує Marca, буде основним воротарем «вершкових» в можливих контрольних поєдинках команди.

Зірна Бельгії поступилася італійцям і вилетіла з Євро в чвертьфіналі.

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