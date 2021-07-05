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    Українець в «Реалі» стане основним воротарем

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    Андрій Лунін отримає шанс проявити себе - Українець в «Реалі» стане основним воротарем
    Андрій Лунін отримає шанс проявити себе
    Фото з відкритих джерел

    Андрій Лунін щонайменше кілька тижнів буде першим номером в «Королівському клубі»

    Голкіпер «Реала» Андрій Лунін стане першим номером в команді. Принаймні йому дадуть шанс проявити себе в кількох контрольних матчах. Як пише «Марка», 5 липня мадридський клуб приступає до шеститижневою передсезонної підготовки. Разом з іншими футболістами, які не були задіяні в матчах Кубку Америки і Євро-2020 року, з відпустки вийде і українець Андрій Лунін.

    З огляду на, що в будь-якому випадку бельгієць Тібо Куртуа з'явиться в команді не раніше, ніж через три тижні, саме українець, як стверджує Marca, буде основним воротарем «вершкових» в можливих контрольних поєдинках команди.

    Зірна Бельгії поступилася італійцям і вилетіла з Євро в чвертьфіналі.

    Андрій Лунін не потрапив в українську команду, бо Андрій Шевченко віддав перевагу воротарям, які мають більше ігрової практики.

    Збірна України вчора прилетіла додому. В «Борисполі» її зустрічали вбоолівальники.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін
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    Українець в «Реалі» стане основним воротарем