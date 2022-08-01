Загострення між Сербією та Косово: усе, що відомо станом на ранок

Причиною стало напруження, яке виникло в країні через протести сербів

Увечері 31 липня на кордоні Сербії та частково визнаної країни Косово пролунала сирена та було чути звуки пострілів. Усе це стало наслідком чергового дипломатичного загострення між Белградом та Приштиною. Конфлікт між Сербією та Косово може перерости у нову війну на Балканському півострові. Редакція Главкому зібрала все, що відомо про нову загрозу.

Нове загострення

Сербія не визнає незалежності Косова й відповідно не визнає її офіційних документів. Тому влада частково визнаної країни в червні 2022 року оголосили про такий же крок. Відповідно до ухваленого Приштиною рішення, з 1 серпня на території Косова не діятимуть сербські документи та автомобільні знаки.

Таке рішення викликало критику з боку Белграда та звинувачення в бік Приштини. 30 липня глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що Косово нібито готує «справжнє пекло« протягом наступних днів.

Уже наступного дня представник правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович в дусі російської пропаганди заявив про «денацифікацію« Косова. Ця заява розбурхала мережу.

Увечері 31 липня на кордоні Сербії та Косово пролунали сирени та було чути постріли. Звуки сирен лунали у сербському місті Новий Пазар.

Водночас у місті Митровіца в Косово на вулиці вийшли серби, які проживають на території країни. Їх у відсотковому співвідношенні в складі населення не так вже й багато, однак у прикордонних з Сербією районах в деяких провінціях вони становлять більшість. Причиною для протесту стало рішення про невизнання сербських документів та автомобільних знаків.

За даними ЗМІ, перестрілки почалися уздовж всього кордону і є перші поранені, однак інформація станом на 21:45 не підтверджена офіційно. Армія Сербії приведена у бойову готовність – там стягують війська до кордону.

Сербія звинувачує Косово у підготовці операції

Президент Сербії Александар Вучич прокоментував загострення ситуації на кордоні та звинуватив Косово у підготовці «військової операції«, яку нібито можуть почати опівночі 1 серпня. За його словами, підрозділи косівсько-албанської поліції нібито ввечері 31 липня почали рух до прикордонних переходів Ярине і Брняк.

Крім того, Вучич звинуватив Косово, що нібито те хоче скористатися ситуацією у світі та «виставити себе жертвою«.

У Міноборони Сербії заявили, що їх армія «поки не заходила« на територію Косово і не порушувала кордонів. У відомстві розповіли, що Пріштіна нібито навмисно поширює інформацію про зіткнення між сербською армією і косовською поліцією через соцмережі та інтернет-сайти.

Прем'єр Косова звинуватив президента Сербії у створенні кризи у регіоні

Підрозділи поліції Косово в північних районах потрапили під обстріли. Обійшлося без постраждалих.

«Поліція Косово підтверджує інформацію про те, що в деяких місцях були чутні постріли, причому частина пострілів була спрямована по поліцейських підрозділах, але, на щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться в заяві.

Прем'єр-міністр Косово Курті підтвердив, що внаслідок злочинної поведінки на кордоні зі сторони Сербії було зроблено кілька пострілів у повітря.

Курті також звинуватив президента Сербії Олександра Вучича у створенні кризи у регіоні.

«Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними. Ми стикаємося з добре знайомим нам сербським націонал-шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч, і разом нам вдається підтримувати закон і порядок», – заявив Курті.

Він також зазначив, що головними винуватцями заворушень є президент Сербії Олександр Вучич і директор Офісу з Косово і Метохії Петар Петкович.

Місія НАТО готова вступитися за Косово

Міжнародні сили безпеки в Косово (KFOR) заявили, що готові втрутитися в ситуацію, якщо стабільність в Косово опиниться під загрозою.

«НАТО продовжує підтримувати нормалізацію відносин між Пріштіною і Белградом з посередництвом ЄС і закликає всі сторони продовжувати переговорний процес», – йдеться в заяві.

У KFOR також заявили, що в разі необхідності будуть вжиті заходи для збереження спокійної і безпечної обстановки в Косово на всі часи відповідно до мандату ООН.

В офіційному пресрелізі KFOR говориться, що загальна безпекова ситуація в північних муніципалітетах Косово залишається напруженою, сторони закликають до діалогу і мирного відновлення стабільності в регіоні.

Конфлікт може бути вичерпано

Уряд Косова відкладе на місяць, до 1 вересня, рішення про перереєстрацію документів і автомобільних номерних знаків Сербії. Але для цього етнічні серби, які протестують на півночі Косова, мають розібрати барикади до кінця доби. Про це повідомляє державна телерадіокомпанія Сербії.

Повідомляється, що з проханням про перенесення термінів введення нових вимог до влади Косово звернувся посол США Джеффрі Ховеньер на зустрічі з президентом Вйосою Османі і прем'єр-міністром Альбіном Курті.

У повідомленні уряду сказано, що відстрочка набуде чинності тільки в тому випадку, якщо барикади на півночі Косово будуть прибрані вже вдень 1 серпня.