На кордоні Сербії та Косово стрілянина, – ЗМІ
Поліція Косово заявила про стрілянину по її підрозділах
Підрозділи поліції Косово в північних районах потрапили під обстріли. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє видання BotaSot.
«Поліція Косово підтверджує інформацію про те, що в деяких місцях були чутні постріли, причому частина пострілів була спрямована по поліцейських підрозділах, але, на щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться в заяві.
Крім того, повідомляється, що надходять дані про затримання і випадки жорстокого поводження з албанцями в Косовській-Митровиці.
«Громадяни надали інформацію про те, що мали місце випадки, коли албанці затримувалися і піддавалися жорстокому поводженню, нанесенню побоїв та пошкоджень їхнім транспортним засобам учасниками заворушень і блокади доріг», – додали в поліції.
Прем'єр-міністр Косово Курті підтверджує, що внаслідок злочинної поведінки на кордоні зі сторони Сербії було зроблено кілька пострілів у повітря.
Нагадаємо, раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.
Зазначимо, президент Сербії Александар Вучіч має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.
Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».
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