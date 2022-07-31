На кордоні Сербії та Косово стрілянина, – ЗМІ

На кордоні Сербії та Косово стрілянина

Поліція Косово заявила про стрілянину по її підрозділах

Підрозділи поліції Косово в північних районах потрапили під обстріли. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє видання BotaSot.

«Поліція Косово підтверджує інформацію про те, що в деяких місцях були чутні постріли, причому частина пострілів була спрямована по поліцейських підрозділах, але, на щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться в заяві.

Крім того, повідомляється, що надходять дані про затримання і випадки жорстокого поводження з албанцями в Косовській-Митровиці.

«Громадяни надали інформацію про те, що мали місце випадки, коли албанці затримувалися і піддавалися жорстокому поводженню, нанесенню побоїв та пошкоджень їхнім транспортним засобам учасниками заворушень і блокади доріг», – додали в поліції.

Прем'єр-міністр Косово Курті підтверджує, що внаслідок злочинної поведінки на кордоні зі сторони Сербії було зроблено кілька пострілів у повітря.

Нагадаємо, раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.

Зазначимо, президент Сербії Александар Вучіч має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».