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Іспанію охопили лісові пожежі: сотні людей евакуйовано (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іспанію охопили лісові пожежі: сотні людей евакуйовано (фото, відео)
До боротьби з вогнем залучили 10 літаків, два десятки пожежних машин та військових
фото: рятувальна служба Іспанії

Периметр території, спустошеної за кілька годин руйнівною пожежею становить близько 1000 гектарів

Схід Іспанії охопили потужні лісові пожежі в гірській місцевості, сотні людей евакуювали з довколишніх населених пунктів. Про це повідомляє El Pais.

Пожежники отримали повідомлення про пожежу поблизу Вільянуева-де-Вівер в регіоні Валенсія незадовго до 13:00 за місцевим часом.

Понад 1000 людей з трьох навколишніх сіл були змушені покинути свої домівки. Аварійні служби повідомили, що створили притулок для 600 осіб і польовий госпіталь.

За оцінками валенсійської влади, периметр території, спустошеної за кілька годин руйнівною пожежею становить близько 1000 гектарів.

Державне метеорологічне агентство повідомило, що «несприятливі погодні умови, особливо враховуючи таку ранню пору року, призвели до швидкого поширення» пожежі. О 15:00 спостерігався південний і південно-західний вітер, відносна вологість нижче 30% і температура майже +25 градусів.

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До боротьби з вогнем залучили 10 літаків, два десятки пожежних машин та військових. Влада заявила, що вогонь вдалося взяти під контроль і сподівається, що в п'ятницю його зможуть загасити.

Зима 2022-23 років у північній півкулі була другою найтеплішою за всю історію спостережень і незвично сухою. У західній і південно-східній Європі зима була сухішою, ніж у середньому, а в лютому в деяких районах спостерігався рекордно низький рівень вологості ґрунту.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії загорівся готель з українськими біженцями. Також у Росії горів завод з виробництва двигунів для ядерних комплексів.

Теги: госпіталь відео Іспанія пожежа

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