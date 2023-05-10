Заморозки на Буковині та сніг на високогірʼях у травні: фото

У Чернівецькій області зовсім не весняна погода

У Західних областях – похолодання

Сьогодні, 10 травня, на Буковині зафіксовані заморозки, а на високогір'ях лежить сніг. Про це повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук.

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Про низькі температури попереджали синоптики: уночі 10 та 11 травня у західних областях, зокрема й у Чернівецькій – сильні заморозки.

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Автівки та трава вкрилися інієм (селище Верхній Яловець) фото: Валерій Полянчук

Зауважимо, значне похолодання та нічні заморозки в Україні були спричиненні надходженням арктичного повітря з півночі Європи. До кінця тижня температура підвищиться.

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Невдовзі в Україні запанує літня дощова погода: так, заморозки зникнуть, а через тиждень задощить по всій території України.

«До кінця цього тижня погода буде покращуватися. Заморозки, про які ми регулярно попереджаємо, припиняться у цей четвер, а до кінця тижня загрозливих нічних морозів і зовсім не буде. З 15-17 травня в Україні запанує літня дощова погода. Температура повітря кожного дня буде потрошку підніматися. Зараз вона в межах 12-17 градусів тепла, а на наступному тижні буде 20-25 градусів тепла», – розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру В’ячеслав Білик у коментарі ТСН.

До слова, у квітні Чернівці декілька днів поспіль засипало снігом. Негоді передувала досить тепла пора, тож у місті вже встигли порозквітати магнолії та абрикоси, набрали на цвіт вишні.

Раніше повідомлялося, що Чернівецька область скорочує тривалість комендантської години.

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Нагадаємо, на Буковині згоріла церква УПЦ МП: зловмисник спалив один із найкрасивіших храмів Вижницького району. Згодом стало відомо, хто спалив церкву УПЦ МП на Буковині.

Крім того, у Чернівцях невідомі побили єпископа УПЦ МП, який втрапив у секс-скандалом із хористом. У єпархії поскаржилися, що поліція не арештувала нападника. Раніше у Чернівцях чоловік вдарив військовослужбовця ЗСУ за місце на парковці.