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Вільнюський саміт НАТО: Зеленський розповів про очікування України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вільнюський саміт НАТО: Зеленський розповів про очікування України
Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній РФ
фото: Офіс президента

Нікому з тих, хто винен у агресії проти України, не можна нічого пробачати й забувати

Президент Володимир Зеленський наприкінці 416-го дня повномасштабної війни традиційно звернувся до українців. Він детально розповів про санкції, котрі ввів у дію 15 березня. Зокрема, це обмеження проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік – це ІТ-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії.

Головне зі звернення Президента

  • Говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Тривала розмова, майже півтори години. Встигли пройтися по всіх ключових безпекових питаннях, що є на порядку денному – нашому, в Україні, дуже важливо, та загалом у Європі. Це фронт, наші можливості рухатися, діяти, повертати свободу й справедливість людям на тих територіях, які поки що, на жаль, окуповані Росією.
  • Обговорили й міжнародні контакти – і наші, і Франції. Еммануель поінформував мене про деталі та підсумки візиту в Китай. І я дякую за чітку підтримку тих принципових речей, які обʼєднують усю нашу антивоєнну коаліцію.
  • Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини. Саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна, її також сьогодні детально обговорили з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема Вільнюський саміт НАТО.
  • Наша спільна позиція на саміті у Литві – всіх держав-учасниць – може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс.
  • До речі, у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні. Одним із результатів зустрічі є угода – якраз учора її підписали. Угода про спільне розслідування не лише російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду.
  • Ми забезпечимо на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне проти України й українців. І я дякую всім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів – для російських убивць і терористів.
  • У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль…
  • Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні. Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження. Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких…
  • Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати й забувати.
  • Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за цей терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік – це IT-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії.
  • Усі українські санкції синхронізуємо із санкціями глобальними, це неминучий процес. Дякую всім у міжнародних інституціях та у державах-партнерах, хто працює разом із нами, з урядовцями, з РНБО, спецслужбовцями, з нашим Офісом.
  • Санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів та можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій. Повернення миру та його стабільність не мають альтернатив.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів санкції проти російських спортсменів.

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Теги: окупанти фронт Офіс президента безпека розслідування Володимир Зеленський Китай саміт санкції дитина

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