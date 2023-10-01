Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ

Чисельність 25-тої армії РФ складає 17 тис. осіб

25-та російська армія повністю укомплектувалась до чисельності 17 тис. особового складу й зайняла позиції біля Кремінної на Луганщині. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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«25-та армія вже повністю укомплектувалась її чисельність виросла – якщо раніше ми говорили про 12 тис., то зараз її чисельність складає 17 тис. Вони зайняли позицію поблизу Кремінної, трошки західніше на південніше цього населеного пункту», – сказав Євлаш.

За словами речника, основу особового складу 25-ї армії склали набрані за контрактом загарбники або ті, які були переведені з інших російських підрозділів.

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Євлаш нагадав, що 25-та армія РФ замінила ворожі 41-шу армію та 76-ту дивізію на Луганському напрямку, які, за його словами, вже були досить сильно пошматовані завдяки вмілій та вдалій роботі сил оборони України на цьому напрямку.

Речник Східного угруповання зауважив, що нараз основною задачею 25-армії росіян є утримання напрямку, штурмових дій вони поки не ведуть, проте противних активно застосовує авіацію, а артилерію відтягнув на граничну дистанцію, аби убезпечити від ударів українських військ.

Нагадаємо, одночасні контрнаступальні операції українських військових в районі Бахмута та на півдні країни не дають російським окупантам можливості сформувати додаткові сили, оскільки вони змушені перерозподіляти свої свіжі резерви для спроб стримати просування ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що Російська Федерація формує нові військові частини та підрозділи у складі 25-ї загальновійськової армії центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу.