Психолог: Зеленський не дуже хотів цієї влади



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Експерт стверджує, що Зеленський втомився від популярності

«Йому вистачало популярності і можливостей бути впливовою людиною», - експерт про нового президента

«Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, не було моїх портретів, бо президент - не ікона, не ідол. Президент - це не портрет», - заявив Зеленський у своїй інавгураційній промові.

Соціальний психолог Вадим Васютинський пояснює ці слова президента відсутністю бажання влади.

«Є такий вислів: владу треба давати тим людям, які її не дуже хочуть. Так от Зеленський, я переконаний, не дуже хотів цієї влади. Йому вистачало популярності і можливості бути впливовою людиною, не будучи держаним діячем. Він уже цієї всенародної слави нажив предостатньо», - переконаний Васютинський.

Експерт стверджує, що Зеленський втомився від популярності, тому дійсно не бажає ніяких портретів у кабінетах українських чиновників.

У той же час психолог підмічає, що на відміну від чинного президента, портретів і пам’ятників вимагають закомплексовані люди, які приходять до влади суто заради неї.

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