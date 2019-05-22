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    Суспільство

    Психолог: Зеленський не дуже хотів цієї влади

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    Експерт стверджує, що Зеленський втомився від популярності - Психолог: Зеленський не дуже хотів цієї влади
    Експерт стверджує, що Зеленський втомився від популярності

    «Йому вистачало популярності і можливостей бути впливовою людиною», - експерт про нового президента

    «Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, не було моїх портретів, бо президент - не ікона, не ідол. Президент - це не портрет», - заявив Зеленський у своїй інавгураційній промові.

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    Соціальний психолог Вадим Васютинський пояснює ці слова президента відсутністю бажання влади.

    «Є такий вислів: владу треба давати тим людям, які її не дуже хочуть. Так от Зеленський, я переконаний, не дуже хотів цієї влади. Йому вистачало популярності і можливості бути впливовою людиною, не будучи держаним діячем. Він уже цієї всенародної слави нажив предостатньо», - переконаний Васютинський.

    Експерт стверджує, що Зеленський втомився від популярності, тому дійсно не бажає ніяких портретів у кабінетах українських чиновників.

    У той же час психолог підмічає, що на відміну від чинного президента, портретів і пам’ятників вимагають закомплексовані люди, які приходять до влади суто заради неї.

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