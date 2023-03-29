Збитків на понад $2 млрд: на що саме скаржиться автоконцерн Ford

Ford перейшов на нову модель розкриття фінансових результатів і вперше представив їх у розбивці сегментів, а не регіонів





Автовиробник Ford Motor повідомив про операційні збитки сегменту електрокарів обсягом $2,1 млрд за підсумками 2022 року.

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Зазначається, що сегменти традиційних і комерційних автомобілів отримали операційний прибуток (скоригований EBIT) обсягом $6,8 млрд і $3,2 млрд відповідно.

Автомобільний гігант Ford перейшов на нову модель розкриття фінансових результатів і вперше представив їх у розбивці сегментів, а не регіонів. Загалом компанія торік отримала операційний прибуток у $10,4 млрд.

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Цьогоріч автовиробник очікує операційний прибуток у діапазоні $9-11 млрд, зокрема близько $7 млрд і $6 млрд прибутку в сегментах традиційних і комерційних автомобілів відповідно і $3 млрд збитків від виробництва електромобілів.

В лютому українці придбали 2,3 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це майже на 77% більше, ніж у лютому минулого року.

Станом на кінець лютого 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричними силовими установками складав 49 588 автомобілів.

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