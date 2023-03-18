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У сирійському полоні перебувають ще українки: розвідка розкрила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У сирійському полоні перебувають ще українки: розвідка розкрила деталі
Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Українська сторона працює над визволенням своїх громадян

У полоні на території Сирії досі перебуває певна кількість українців, серед яких здебільшого жінки та діти. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Це планова робота, це робота, яку ще належить закінчити. Тому що в тих таборах продовжують перебувати ще певна кількість українців. Мова йде здебільшого про жінок і дітей. І це те, що ще треба закінчити», – сказав Юсов, коментуючи нещодавне звільнення з полону та евакуації громадян України, яких утримували на території Сирії.

Він наголосив, що «робота складна, тому що мова іде про територію Сирії, де тривають внутрішні конфлікти, де контроль утримують на різних територіях, різні угрупування, різні групи».

«Часто ці кордони ніким не визнані. Тому справді це складна і дипломатична, і політична, і безпекова робота і операція. Це не вперше українці забирають із Сиріїї власне своїх. І безумовно, це те, що треба буде закінчити, і найближчим часом обов’язково так і буде», – підкреслив Юсов.

Співробітники ГУР МО України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. 

Теги: Сирія звільнення робота українці розвідка

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