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Новий вид пенсій: що це і хто зможе отримувати виплати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Новий вид пенсій: що це і хто зможе отримувати виплати
фото з відкритих джерел

Українці тепер зможуть збільшити розмір пенсій для рідних чи просто небайдужих їм людей, зробивши благодійну пожертву

В Україні може з’явитися новий вид пенсійних виплат – меценатська пенсія. Міністерство юстиції ухвалило відповідну постанову Пенсійного фонду України. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі національного телемарафону.

Ще у 2022 році Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким будь-яка людина зможе робити благодійні внески на виплату пенсій конкретній особі, яка вже отримує пенсію від ПФУ, чи знеособлено.

«Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. І буквально сьогодні Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій», – додала Марчак.

Як зазначила заступниця, українці тепер зможуть збільшити розмір пенсій для рідних чи просто небайдужих їм людей.

«Будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків чи бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини», – пояснила Марчак.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Щомісяця середня доплата становитиме від 400 до 800 грн. Проте розмір збільшення пенсій не перевищуватиме 1500 грн. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. Також ми писали, яких саме категорій стосуватиметься перерахунок пенсії.

Читайте також: Як оформити пенсію в Україні, перебуваючи в Польщі: інструкція
Теги: пенсія Пенсійний фонд українці

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