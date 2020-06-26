МАУ у липні відновить 24 міжнародні рейси



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МАУ не відкидає ситуативний перегляд частот рейсів

Кількість рейсів і маршрутів польотів буде поступово зростати

Авіакомпанія МАУ планує відновити міжнародні рейси в дев'ять міст в липні і ще у 16 в серпні. Про це повідомила напередодні пресслужба компанії.

Зазначено, що в період 1-15 липня МАУ планує виконувати п'ятничні та недільні рейси з Києва в Стамбул, суботні - з Одеси, щочетверга та щонеділі - з Києва до Тель-Авіва і щонеділі - з Одеси.

Крім цього, передбачаються рейси Київ - Амстердам щовівторка і щосуботи і Київ - Париж в середу та неділю.

З 16 по 30 липня програму польотів розширять рейси Київ - Стамбул і Київ - Тель-Авів щовівторка, при цьому рейси в Дубай почнуть виконуватися по середах і суботах.

Також в зазначений період додадуться рейси Київ - Тбілісі щоп'ятниці та щонеділі, Київ - Ларнака щосуботи, Київ - Афіни щотижня і Київ - Лондон в понеділок і п'ятницю.

На другу половину липня також заплановані рейси Київ - Торонто щосуботи.

У серпні планується подальше розширення міжнародних напрямків з 2-3 частотами щотижня за напрямками Франкфурт, Париж, Батумі, Ніцца, Рим, Неаполь, Баку, Берлін, Мілан, Мюнхен, Прага, Єреван, Мадрид, Відень, Барселона і Кишинів.

Водночас з 1 по 30 липня МАУ буде обслуговувати внутрішні рейси в Одесу, Львів та Херсон, здійснюючи їх щоп'ятниці в регіони і з поверненням до Києва щонеділі.

У першій половині серпня рейси Київ - Одеса будуть здійснюватися в понеділок, середу, п'ятницю та неділю, з 16 по 31 серпня ці частоти можуть розширитися рейсами в Одесу і по четвергах.

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