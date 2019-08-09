Збройні Сили цього року вже отримали понад 800 одиниць нової зброї



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ЗСУ регулярно отримують партії високоточної зброї

Про це сказав заступник міністра оборони України Олег Шевчук під час прямої телефонної лінії Кабінету міністрів, повідомляє пресслужба військового відомства у п'ятницю, 9 серпня.

«Силами та засобами ремонтних підприємств Збройних сил України в поточному році відремонтовано понад 2 тисячі одиниць озброєння і військової техніки», - додав Шевчук, кажучи про укомплектованість ЗСУ основними видами озброєння і військової техніки.

Раніше Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin, раніше повідомляв і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

В травні 2019 року в Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів Javelin.

Раніше у Держдепі США заявили, що Україна має застосовувати протитанкові комплекси Javelin з метою самооборони.