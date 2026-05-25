Зеленський нагородив військовослужбовців Держспецзв’язку

Президент висловив вдячність українським воїнам за їхню роль у захисті незалежності та суверенітету держави

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з професійним святом і відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Зеленський подякував воїнам за внесок у захист суверенітету України, стабільний зв'язок, починаючи з перших днів повномасштабного російського вторгнення. «Серед них ті, хто перехоплюють «шахеди» та керують дронами, забезпечують зв’язок для держави та Сил оборони й посилюють кібербезпеку України», – додав він.

Крім того, очільник України вручив погони генерал-майора керівнику Держспецзв’язку Олександру Потію.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, Україна відзначає День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Свято було засновано у квітні 2021 року – на честь подій 2006 року, коли саме 25 травня на базі ліквідованого підрозділу СБУ утворили нову службу.

Держспецзв'язку – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що відповідає за урядовий зв'язок, кіберзахист, криптографічний захист інформації та безпеку Національної системи конфіденційного зв'язку. Простіше кажучи – це люди, які захищають державні комунікації та інформацію від кібератак і витоків. У відомстві та на підприємствах його сфери управління працюють понад 11 тис. фахівців, з яких 80% – військовослужбовці.

