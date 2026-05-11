Вступ України до Євросоюзу. Каллас розповіла про час відкриття усіх переговорних кластерів

Очільниця дипломатії Євросоюзу розповіла, коли можуть бути відкриті усі шість перемовних кластерів для України

Україна демонструє вражаючий прогрес у реформах навіть в умовах війни. Це дає змогу максимально прискорити процес євроінтеграції та відкрити всі шість переговорних кластерів до літа 2026 року. Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас за підсумками засідання Ради Євросоюзу у Брюсселі 11 травня, інформує «Главком».

За словами Каї Каллас, міністри закордонних справ країн Євросоюзу детально обговорили шлях України до союзу та визнали значні досягнення Києва у виконанні необхідних умов.

«Україна досягла значного прогресу в реформах у найскладніших обставинах. Зараз є новий імпульс, і ми повинні використати його, щоб просунути шлях України до ЄС. Це означає відкриття всіх переговорних кластерів до літа», – заявила Каллас.

Кая Каллас підкреслила стратегічну важливість цього кроку не лише для України, а й для всієї Європи. Вона зазначила, що розширення ЄС є найкращою відповіддю на російську агресію.

«Вступ України до ЄС – це не благодійність, а інвестиція в нашу власну безпеку», – сказала Каллас.

Варто зауважити, що у європейській політичній традиції поняття «літо» часто прив’язане до астрономічного календаря. Літо в Європі офіційно розпочинається 22 червня (у день літнього сонцестояння). Таким чином, відкриття кластерів може відбутися протягом найближчих півтора місяця.

«Главком» писав, що партія SNS (Словацька національна партія), яка входить до правлячої коаліції Словаччини, виступила з різкою вимогою до прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Націоналісти наполягають, щоб очільник уряду не підтримував євроінтеграцію України щонайменше до наступних парламентських виборів.

Нагадаємо, Франція зробила жорстку заяву про вступ України до ЄС. Міністр-делегат Франції у справах Європи Бенжамен Аддад заявив, що повноцінний вступ України до Європейського Союзу не передбачає «найкоротших шляхів» і потребує тривалих реформ. Попри підтримку поступового зближення, процес інтеграції залишається складним і багаторічним.

Зазначимо, що Україна прагне завершити головний етап переговорів із ЄС за 1,5 року, щоб у 2027-му офіційно підписати договір про приєднання до блоку.