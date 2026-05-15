Іноземні дипломати відвідали зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Києві (фото)

Дипломатам показали наслідки удару РФ по житловому будинку в Києві

Понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, відвідали місце влучання російської ракети у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Іноземна делегація на власні очі побачила наслідки чергового воєнного злочину Російської Федерації проти цивільного населення. Дипломати вшанували пам’ять загиблих мешканців будинку хвилиною мовчання.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, виступаючи перед іноземними дипломатами, наголосив, що ця атака стала черговим свідомим ударом Росії по цивільним та є свідченням небажання країни-агресора припиняти цю криваву війну. За його словами, єдиним шляхом змусити Росію зупинитися є посилення міжнародного тиску та підвищення ціни агресії.

Зруйнований будинок у Києві фото: МЗС України

«Заступник міністра закликав іноземних партнерів до рішучого засудження цього злочину, посилення санкційного тиску на Росію, а також надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту цивільних та запобігання подібним трагедіям у майбутньому. Він також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів Росії проти українського народу», – поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Зруйнований будинок у Києві

Як відомо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. Сьогодні, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.