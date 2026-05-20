Кремль відреагував на затверджений Зеленським план далекобійних ударів по РФ (відео)

Лариса Голуб
Речник Кремля назвав слова українського лідера «войовничими заявами»
фото з відкритих джерел
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Україну в «небажанні йти на мирні переговори». Так у Кремлі відреагували на заяву Президента України Володимира Зеленського про затвердження плану далекобійних ударів по території Росії на червень 2026 року. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, інформує «Главком».

Речник Кремля назвав слова українського лідера «войовничими заявами» та спробував перекласти відповідальність за триваючу війну на Київ.

«Це не ті заяви, які сприяли б створенню духу виходу на мирні переговори. Зайвий раз це підкреслює, хто є головною перешкодою на шляху виходу на мирні рейки», – заявив Пєсков.

Традиційно для російської верхівки, прессекретар Путіна проігнорував той факт, що саме Росія щодня завдає масованих ударів по українських містах і відмовляється виводити свої окупаційні війська.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що вже затвердив детальний план далекобійних ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Цей план розрахований на червень поточного року і спрямований на знищення російської логістики, складів із боєприпасами та військових аеродромів, з яких окупанти атакують Україну.

«Главком» писав, що Зеленський закликав Кремль думати про свої НПЗ, нафтові об’єкти, «а не про те, як зламати життя інших народів – в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці».

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.

