Зеленський нагородив бійців 31-ї бригади на передовій

Президент заявив, що російські війська не зменшили інтенсивності штурмів навіть після оголошення «перемир’я»

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 8, 2026

Під час поїздки президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на передовій. «Попри оголошене припинення вогню ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій», – наголосив Зеленський.

Також глава держави заслухав детальну доповідь командира 31-ї окремої механізованої бригади щодо оперативної ситуації у смузі оборони підрозділу.

За словами президента, під час зустрічі з командирами батальйонів та рот обговорювалися актуальні питання служби, зокрема участь іноземців у бригаді, розвиток наземних роботизованих комплексів та підтримка інноваційних напрямів у війську.

Окремо Зеленський відзначив українських військових державними нагородами. «Відзначив наших захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів. Дякую за службу, за стійкість і за захист України та нашого суверенітету», – заявив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на візит представників президента США Дональда Трампа до Києва на межі весни та літа. За словами глави держави, відповідні контакти та графік майбутніх зустрічей наразі узгоджуються після переговорів української делегації у Сполучених Штатах.