Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
Очільник закордонного відомства назвав базову умову України для припинення вогню
Україна не погодиться на жодні ініціативи, що передбачають поступки територіальною цілісністю чи суверенітетом. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії на конференції PISM Strategic Ark у Варшаві, інформує «Главком».
Відповідаючи на запитання про те, який мир буде прийнятним для українського суспільства, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що він має бути справедливим і сталим.
«Україна не прийме жодної формули, жодної ініціативи, де йдеться про поступки нашою територіальною цілісністю й суверенітетом. Наш підхід наступний: залишаємось там, де ми є зараз, і стале припинення вогню. Це відкриє шлях до ширших мирних перемовин», – пояснив Сибіга.
Основні моменти, на яких наголосив Сибіга:
- Території: Жодних поступок щодо поточної лінії фронту.
- Переговори: Припинення вогню – це лише крок до початку масштабного діалогу.
- Дипломатія: Потрібна активніша залученість європейських столиць до процесу врегулювання.
Присутній на дискусії міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав колегу, зазначивши, що мир стане можливим лише тоді, коли Кремль усвідомить неможливість відродження Російської імперії. За словами Сікорського, Путін уже починає серйозно задумуватися над тим, як довго він зможе продовжувати цю загарбницьку війну.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів – але виключно за межами Росії та Білорусі.
«Главком» повідомляв, що Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».
