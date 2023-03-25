Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
Хлопець розповів, що хотів одягнутися як Зеленський через репутацію «наймужнішого чоловіка»
фото: скріншот із відео

Щоб стати схожим на українського президента, хлопець спеціально відрощував бороду

У Кіотському університеті студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського. Про це йдеться в сюжеті каналу YTV news.

Університет Кіото добре відомий тим, що дозволяє студентам одягатися, як їм заманеться, на випускній церемонії, породжуючи традицію носіння безглуздих костюмів.

Хлопець розповів, що хотів одягнутися як Зеленський через репутацію «наймужнішого чоловіка». В грудні він почав відрощувати бороду, щоб стати схожим на українського президента.

Нагадаємо, раніше у мережі розгорнулися суперечки через одяг Зеленського в Лондоні. 

Також журналісти з'ясували, які бренди носить Зеленський та хто підбирає йому гардероб. 

 

Теги: Японія Володимир Зеленський студенти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда та президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Києві, 21 березня 2023 року
Україна та Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство (фото)
22 березня, 03:55
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, 21 березня, Київ
Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти
21 березня, 21:26
Японія та Німеччина домовилися про тісну економічну співпрацю: деталі
Японія та Німеччина домовилися про тісну економічну співпрацю: деталі
18 березня, 13:45

Соціум

Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
У США лютував торнадо: десятки загиблих та поранених
У США лютував торнадо: десятки загиблих та поранених
Експрезидент Росії закликав росіян до піратства
Експрезидент Росії закликав росіян до піратства
Росія у вогні: масштабна пожежа спалахнула під Ростовом (відео)
Росія у вогні: масштабна пожежа спалахнула під Ростовом (відео)
Влада Німеччини не знає, що робити з автівками українських біженців
Влада Німеччини не знає, що робити з автівками українських біженців
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так
16K
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
11K
Підрив «Північного потоку»: біля газопроводу виявлено загадковий об’єкт
4718
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
4530
Влада Німеччини не знає, що робити з автівками українських біженців
4193
Відмова РФ від великого наступу та відповідь України на звинувачення ООН: головне за ніч

Новини

Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Сьогодні, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Сьогодні, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Вчора, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Вчора, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Вчора, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Вчора, 06:13

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту