Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського

Хлопець розповів, що хотів одягнутися як Зеленський через репутацію «наймужнішого чоловіка»

Щоб стати схожим на українського президента, хлопець спеціально відрощував бороду

У Кіотському університеті студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського. Про це йдеться в сюжеті каналу YTV news.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Університет Кіото добре відомий тим, що дозволяє студентам одягатися, як їм заманеться, на випускній церемонії, породжуючи традицію носіння безглуздих костюмів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хлопець розповів, що хотів одягнутися як Зеленський через репутацію «наймужнішого чоловіка». В грудні він почав відрощувати бороду, щоб стати схожим на українського президента.

Нагадаємо, раніше у мережі розгорнулися суперечки через одяг Зеленського в Лондоні.

Також журналісти з'ясували, які бренди носить Зеленський та хто підбирає йому гардероб.