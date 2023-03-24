Розвиток безвуглецевої генерації допоможе Україні експортувати до Європи чисту електрику – Міненерго

Відбудова здійснюватиметься за трьома ключовими напрямками

Уряд Канади і канадські енергетичні компанії мають намір брати активну участь у відновленні та відбудові українського енергосектору в контексті розвитку безвуглецевої енергетики, що дозволить Україні експортувати чисту електроенергію до Європи. Про це повідомляє Міністерство енергетики України за результатами зустрічі заступників міністра енергетики Ярослава Демченкова та Фаріда Сафарова із заступником Міністра стратегічної політики та інновацій, відповідального за енергетику та природні ресурси Канади, Френком Де Роз’є.

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«Україна має великий потенціал стати енергетичним хабом Європи, прискоривши зелений перехід усього континенту. Розвиток безвуглецевих видів генерації допоможе нам експортувати до Європи чисту електроенергію. Ми зацікавлені в участі канадської сторони у проектах, які допоможуть нам прискорити відповідні перетворення», – зазначив він.

За інформацією Міненерго, відбудова здійснюватиметься за трьома ключовими напрямками: розвиток атомної генерації, відновлюваних джерел енергії та децентралізація енергосистеми.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна має мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику. Також держава має стати зеленим енергетичним хабом, щоб експортувати зелену електроенергію та водень в ЄС.

Раніше голова Комітету палива та енергетики у парламенті Андрій Герус заявляв, що збільшення виробництва електроенергії на зелених електростанціях вже в найближчі місяці може дозволити частково – вдень – здійснювати експорт електроенергії з України в ЄС. За інформацією ДП «Гарантований покупець», рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%