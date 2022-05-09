Зеленський провів переговори з генсеком Ради Європи

Рада Європи стала першою організацією з тих, що виключили Росію зі свого складу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Про це голова держави повідомив особисто у Телеграм.

Гарант наголосив, що для України важливо показати результати тих звірств, які російські військові вчиняли на території України, зокрема у Київській області.

«Рада Європи стала першою організацією з тих, що виключили Росію зі свого складу. Цінуємо такі кроки підтримки України й засудження агресивної війни Росії проти нашої країни. Вдячний Генеральному секретарю Марії Пейчинович-Бурич за візит. Для нас важливо, що ви на власні очі пересвідчитися у воєнних злочинах, які вчиняли окупанти на Київщині», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в Україну з робочим візитом прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вона відвідала Бородянку та Ірпінь. У ході візиту в Київську область генсек Ради Європи подивилася зруйновані будинки та міст. До слова, Рада Європи зупинила членство Росії у двох органах.