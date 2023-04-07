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Росіяни обстріляли Станіслав: поранено матір з дітьми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Станіслав: поранено матір з дітьми
Окупанти обстріляли Херсонщину з артилерії
фото ілюстративне

Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості, дівчинка отримала тяжкі поранення

Російські загарбники атакували Станіслав на Херсонщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«З самого ранку ворожа артилерія вдарила по мирному населеному пункту. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував», – йдеться в повідомленні.

Через російську атаку поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та трирічний хлопчик.

Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 111 разів вдарили по Запоріжжю.

До слова, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

Детальніше про ситуацію в регіонах читайте тут.

Читайте також інтерв’ю: Голова Донецької ОВА: У тих, хто повірив гаслу «Россия здесь навсегда», є два шляхи
Теги: війна Херсонщина росія окупанти

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