Росіяни обстріляли Станіслав: поранено матір з дітьми

Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості, дівчинка отримала тяжкі поранення

Російські загарбники атакували Станіслав на Херсонщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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«З самого ранку ворожа артилерія вдарила по мирному населеному пункту. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував», – йдеться в повідомленні.

Через російську атаку поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та трирічний хлопчик.

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Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 111 разів вдарили по Запоріжжю.

До слова, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

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