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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Очільник держави напередодні провів кадрові зміни в СБУ
фото: Офіс президента

Президент затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача – командувача Нацгвардії України Юрія Лебедя

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ він підписав сьогодні, 16 серпня. Про це свідчить указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням глави держави до складу Ставки внесли:

  • першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка,
  • командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України Ігоря Танцюру,
  • командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Віктора Хоренка.

Також Зеленський затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Юрія Лебедя – командувача Національної гвардії України.

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача фото 1

Разом з тим, указом глава держави вивів зі складу Ставки:

  • ексглаву СБУ Івана Баканова,
  • колишнього командувача ССО Григорія Галагана,
  • екскомандувача ТрО Юрія Галушкіна.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування (16 серпня).

Ставка верховного головнокомандувача – це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни. 

Нагадаємо, Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації Криму.

Напередодні Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях.

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Теги: Володимир Зеленський

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