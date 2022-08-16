Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Президент затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача – командувача Нацгвардії України Юрія Лебедя
Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ він підписав сьогодні, 16 серпня. Про це свідчить указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.
Згідно з рішенням глави держави до складу Ставки внесли:
- першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка,
- командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України Ігоря Танцюру,
- командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Віктора Хоренка.
Також Зеленський затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Юрія Лебедя – командувача Національної гвардії України.
Разом з тим, указом глава держави вивів зі складу Ставки:
- ексглаву СБУ Івана Баканова,
- колишнього командувача ССО Григорія Галагана,
- екскомандувача ТрО Юрія Галушкіна.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування (16 серпня).
Нагадаємо, Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації Криму.
Напередодні Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях.
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