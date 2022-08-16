Президент затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача – командувача Нацгвардії України Юрія Лебедя

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ він підписав сьогодні, 16 серпня. Про це свідчить указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням глави держави до складу Ставки внесли:

першого заступника голови Служби безпеки України Василя Малюка,

командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України Ігоря Танцюру,

командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Віктора Хоренка.

Також Зеленський затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Юрія Лебедя – командувача Національної гвардії України.

Разом з тим, указом глава держави вивів зі складу Ставки:

ексглаву СБУ Івана Баканова,

колишнього командувача ССО Григорія Галагана,

екскомандувача ТрО Юрія Галушкіна.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування (16 серпня).

Ставка верховного головнокомандувача – це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації Криму.

Напередодні Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях.