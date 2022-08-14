Президент зізнався: Україна багато разів пропонувала РФ закінчити війну

Зеленський заявив, що Україна завжди прагнула й прагне миру

Президент Володимир Зеленський розповів, що українська сторона багато разів пропонувала Російській Федерації закінчити війну і залишити захоплені території. Але поки Москва вірить тільки в терор. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Він зазначив, що найближчим часом Верховна рада схвалить продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

Президент заявив, що Україна завжди прагнула й прагне миру та багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації.

«Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли – на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, то менше часу триватиме ця війна», - підкреслив президент.

Раніше Зеленський заявив, що кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи.