Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини

Лікарні Нідерландів скорочують обсяги планової допомоги, у тому числі лікування раку та операцій на серці

Показник завантаженості лікарень пацієнтами з Covid-19 у Нідерландах досяг найвищого рівня з травня

Нідерланди почали відправляти пацієнтів із Covid-19 до Німеччини через брак місць у лікарнях. Про це повідомляє Reuters.

Перших хворих відправили у вівторок, 23 листопада, з Роттердама в німецьке місто Бохум у землі Північний Рейн – Вестфалія, що межує з Нідерландами. Зазначається, що показник завантаженості лікарень пацієнтами з Covid-19 у Нідерландах досяг найвищого рівня з травня та, за прогнозами, продовжить зростати.

У понеділок, 22 листопада, 470 із 1050 ліжок інтенсивної терапії в країні використовувалися для пацієнтів з коронавірусною інфекцією, і лікарні скорочують обсяги планової допомоги, у тому числі лікування раку та операцій на серці. Німецькі лікарні запропонували Нідерландам 20 ліжок.

Влада Нідерландів з 13 листопада ввела новий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом. Він триватиме до 4 грудня. 3 грудня відбудеться нарада уряду, на якій буде ухвалено рішення, чи варто продовжувати локдаун.

У країні знову запроваджено соціальну дистанцію в 1,5 метра. Населенню рекомендовано за можливості перейти на віддалену роботу. Спортивні змагання, зокрема футбольні матчі, проводяться без глядачів. Заклади громадського харчування, а також магазини з товарами першої потреби закриватимуться о 20:00. Решта торгових точок закриватиметься о 18:00.

До слова, на днях у Нідерландах ковід-протест завершився стріляниною і сутичками (фото).

Раніше у Гаазі відбулися масові протести проти карантинних обмежень.

Також стало відомо, що у Нідерландах населенню більше не пропонуватимуть вакцинуватись від Covid-19 препаратом AstraZeneca.