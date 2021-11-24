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    Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини

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    Лікарні Нідерландів скорочують обсяги планової допомоги, у тому числі лікування раку та операцій на серці - Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини
    Лікарні Нідерландів скорочують обсяги планової допомоги, у тому числі лікування раку та операцій на серці
    фото: ЕРА

    Показник завантаженості лікарень пацієнтами з Covid-19 у Нідерландах досяг найвищого рівня з травня

    Нідерланди почали відправляти пацієнтів із Covid-19 до Німеччини через брак місць у лікарнях. Про це повідомляє Reuters.

    Перших хворих відправили у вівторок, 23 листопада, з Роттердама в німецьке місто Бохум у землі Північний Рейн – Вестфалія, що межує з Нідерландами. Зазначається, що показник завантаженості лікарень пацієнтами з Covid-19 у Нідерландах досяг найвищого рівня з травня та, за прогнозами, продовжить зростати.

    У понеділок, 22 листопада, 470 із 1050 ліжок інтенсивної терапії в країні використовувалися для пацієнтів з коронавірусною інфекцією, і лікарні скорочують обсяги планової допомоги, у тому числі лікування раку та операцій на серці. Німецькі лікарні запропонували Нідерландам 20 ліжок.

    Влада Нідерландів з 13 листопада ввела новий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом. Він триватиме до 4 грудня. 3 грудня відбудеться нарада уряду, на якій буде ухвалено рішення, чи варто продовжувати локдаун.

    У країні знову запроваджено соціальну дистанцію в 1,5 метра. Населенню рекомендовано за можливості перейти на віддалену роботу. Спортивні змагання, зокрема футбольні матчі, проводяться без глядачів. Заклади громадського харчування, а також магазини з товарами першої потреби закриватимуться о 20:00. Решта торгових точок закриватиметься о 18:00.

    До слова, на днях у Нідерландах ковід-протест завершився стріляниною і сутичками (фото).

    Раніше у Гаазі відбулися масові протести проти карантинних обмежень.

    Також стало відомо, що у Нідерландах населенню більше не пропонуватимуть вакцинуватись від Covid-19 препаратом AstraZeneca.

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    Теги: Німеччина Нідерланди лікарня коронавірус
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    Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини