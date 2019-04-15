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    Зеленський не прийшов на теледебати з Порошенком. Президент чекатиме ще 40 хвилин

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    Під час свого виступу Порошенко закликав Зеленського прийти на теледебати впродовж 40 хвилин - Зеленський не прийшов на теледебати з Порошенком. Президент чекатиме ще 40 хвилин
    Під час свого виступу Порошенко закликав Зеленського прийти на теледебати впродовж 40 хвилин

    Порошенко наголосив, що він хоче спілкуватися безпосередньо із кандидатом у президенти, а не представниками його штабу

    Кандидат у  президенти України Володимир Зеленський не прийшов в студію програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, де його очікував чинний глава держави Петро Порошенко.

    Замість Зеленського у студії присутній його радник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

    Під час свого виступу Порошенко закликав Зеленського прийти на теледебати впродовж 40 хвилин, наголосивши, що він хоче спілкуватися безпосередньо із кандидатом у президенти, а не представниками його штабу.

    Нагадаємо, Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського взяти участь в дебатах з ним в понеділок, 15 квітня, в рамках програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

    За кілька годин до ефіру стало відомо, що замість Зеленського на теледебати з Порошенком відправлять Данилюка.

    Як сьогодні стало відомо, чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко пропонує своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00. 

    Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

    Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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