Санкції проти Медведчука. Зеленський обговорив із Даніловим деталі

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко

Уточнили плани роботи РНБО на найближчий період

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки й оборони України Олексієм Даніловим. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Олексій Данілов поінформував Зеленського про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки й оборони. Йдеться про запровадження санкцій проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки й оборони.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Марченко вже оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». За словами Лещенка, дружина Медведчука може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил.