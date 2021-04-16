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    Економіка та фінанси

    Фонд держмайна знову переніс першу приватизацію в'язниці через відсутність заявок

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    Стартова&nbsp;ціна продажу Ірпінського виправного центру (№132) лишилась незмінною &ndash; 110,1 млн грн - Фонд держмайна знову переніс першу приватизацію в'язниці через відсутність заявок

    Стартова ціна продажу Ірпінського виправного центру (№132) лишилась незмінною – 110,1 млн грн

    Аукціон, на якому вперше в Україні мали продати колишню в'язницю, мав пройти 16 квітня

    Фонд держмайна переніс на 16 травня приватизаційний аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№132) на Київщині. Про це повідомляється на сайті «Prozorro.Продажі».

    Зазначається, що аукціон, на якому вперше в Україні мали продати колишню в'язницю, мав пройти 16 квітня, проте зірвався через відсутність заявок.

    При цьому, стартова ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 млн грн.

    Об’єкт розташований у смт Коцюбинське Київської області. Це – перший об’єкт, що виставляється на прозорі торги в рамках «великої приватизації» в’язниць.

    Ірпінську колонію закрили через зменшення кількості засуджених в Україні, але держава продовжує витрачати близько 10 млн гривень на рік на її утримання, кажуть у Фонді держмайна.

    До об’єкта приватизації підведені комунікації: водопостачання, каналізаційна мережа, електропостачання здійснюється двома підстанціями. Загальна площа будівель та споруд активу – 28141,7 кв. м, розмір земельних ділянок, які займає установа, – 8,3 га.

    Всього Міністерство юстиції планує продати на аукціонах майно 35 виправних установ, які законсервовані і не використовуються. У Мін'юсті пояснюють, що на утримання закритих в'язниць держава витрачає мільйони гривень.

    Державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

    На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

    При цьому під час перевірки державної установи «Київський слідчий ізолятор» співробітники Офісу уповноваженого з прав людини зафіксували ряд порушень, в тому числі надмірну скупченість увʼязнених.

    Нагадаємо, 30 грудня 2020 року міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.

    Теги: приватизація Міністерство юстиції Київщина в'язниця Фонд державного майна аукціон майно
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