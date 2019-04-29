Зеленський повертається з Туреччини в Україну



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Зеленський відпочив і повертається в Україну

Новообраного президента України в аеропорт проводжав губернатор і глава району

Новообраний президент Володимир Зеленський повертається в Україну після відпочинку в турецькому Бодрумі. Про це повідомляє Anadolu в понеділок, 29 квітня.

Зазначається, що Зеленський з сім'єю залишили п'ятизірковий готель в кварталі Гюверджінлік.

В аеропорту Milas-Bodrum біля VIP-терміналу його проводжали губернатор Мугли Есенгуль Джівелек і глава виконавчої влади району Мілас Ерен Араслан.

Політик вилетів із Туреччини в Україну регулярним рейсом авіакомпанії Turkish Airlines.

Нагадаємо, Зеленський вилетів до Туреччини 26 квітня. Він повідомив, що повіз своїх дітей на фестиваль «Весело», організований «95 кварталом».

Згодом турецькі ЗМІ показали, як переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський посмажив м'ясо на грилі в одному з ресторанів турецького міста Бодрум.

Також нагадаємо, що російський телеканал «НТВ» запускає шоу, яке веде Зеленський.

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