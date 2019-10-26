Зеленський призначив нового голову Луганської облдержадміністрації



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Новопризначений голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай

Призначення було погоджено з урядом 20 жовтня

Президент України Володимир Зеленський призначив новим головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

«Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації», – йдеться в указі №767/2019 від 25 жовтня, оприлюдненому в суботу.

Указом №766/2019 глава держави звільнив з цієї посади Віталія Комарницького.

Сергій Гайдай з 2015 року – депутат у Мукачівській районній раді, Закарпатської області, з вересня 2015 до листопада 2018 року – голова Мукачівської райдержадміністрації.

На засіданні уряду 20 жовтня було погоджено призначення п’яти голів обласних державних адміністрацій, серед яких був і Сергій Гайдай.