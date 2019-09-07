Зеленський приїхав до «Борисполя»



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Президент Володимир Зеленський прибув до аеропорту «Бориспіль» Фото: Радіо Свобода

Глава держави особисто зустрічатиме бранців Кремля

Президент України Володимир Зеленський приїхав до аеропорту «Бориспіль», де зустрічатиме в'язнів, яких відпустила Росія в рамках обміну в'язнями.

Раніше до аеропорту приїхали глава МВС Арсен Аваков і генпрокурор Руслан Рябошапка. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зашкодив йому репост новини про звільнення бранців Кремля, який Рябошапка зробив тиждень тому, чиновник посміхнувся і заперечив. «Через це не було проблем. Були через інше. Кожен день на роботі трапляються якісь проблеми», - абстрактно відповів він.

Нагадаємо, літаки із Києва і Москви вилетіли до Росії і України близько 12:15 за Київським часом.

Як повідомлялося раніше, о 10:30 російський літак Ту-204 з реєстраційним номером RA-64058 приземлився у «Борисполі» порожнім. Так само порожнім до аеропорту «Внуково» у Москві прибув український літак АН-148 з реєстраційним номером UR-UKR.

Операція з обміну розпочалася близько 8:40 ранку, коли декілька автобусів виїхали з території слідчого ізолятора «Лефортово» в Москві з супроводом автомобілів ФСБ і ДПС Росії. В цей же час в’язнів, яких до останнього часу утримувала Україна привезли до аеропорту «Бориспіль». На територію аеропорту також заїхали автомобілі з дипломатичними російськими номерами.

Пізніше родичі бранців Кремля почали збиратися в офісі омбудсмена у Києві. А через деякий час вони, у супроводі омбудсмена Людмили Денісової, приїхали до аеропорту «Бориспіль».

Адвокат Марк Фейгін повідомив, що Росія має відпустити 35 бранців Кремля, серед яких Олег Сенцов. Адвокат Микола Полозов також повідомив, що серед тих, кого буде звільнено і два співробітника СБУ, яких Росія раніше не хотіла відпускати.

Впродовж тижня ЗМІ називали 7 вересня датою ймовірного початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ. Повідомлялося також, що президент Володимир Зеленський нібито помилував 12 ув’язнених, яких Україна включила до обмінних списків із Росією.

Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України). Суд призначив бойовику 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

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