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    Зеленський привітав українців з Різдвом

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    <p>Володимир Зеленський зазначив, що цьогорічне Різдво є особливим, тож традиційні колядки мають бути безпечними</p> - Зеленський привітав українців з Різдвом

    Володимир Зеленський зазначив, що цьогорічне Різдво є особливим, тож традиційні колядки мають бути безпечними

    Скріншот з відео

    Президент назвав Різдво «символом непереможності добра й милосердя людської душі»

    Президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Різдвом.

    «Я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра й милосердя людської душі. Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе. Нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну, бо всі ми разом - велика єдина українська родина», – йдеться у заяві глави держви.

    Зеленський зазначив, що цьогорічне Різдво є особливим, тож традиційні колядки мають бути безпечними.

    «Я бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху, достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров’я. Щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі! Бережіть себе, свої родини та нашу Україну», – наголосив президент.

    До слова, Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва.

    Як повідомлялося, МВС назвав кількість правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на Різдво.

    Нагадаємо, перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах.

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      Теги: церква свята релігія українці Різдвяні свята президент
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