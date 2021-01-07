Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент назвав Різдво «символом непереможності добра й милосердя людської душі»

Президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Різдвом.

«Я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра й милосердя людської душі. Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе. Нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну, бо всі ми разом - велика єдина українська родина», – йдеться у заяві глави держви.

Зеленський зазначив, що цьогорічне Різдво є особливим, тож традиційні колядки мають бути безпечними.

«Я бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху, достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров’я. Щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі! Бережіть себе, свої родини та нашу Україну», – наголосив президент.

До слова, Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва.

Як повідомлялося, МВС назвав кількість правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на Різдво.

Нагадаємо, перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах.