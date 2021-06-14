Джонсон посварився з Макроном на саміті G7, – ЗМІ

Макрон нібито заявив, що Північна Ірландія не входить до складу Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в суботу, 12 червня, посварився із президентом Франції Еммануелем Макроном під час саміту «Великої сімки» через Brexit. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Telegraph.

За даними видання, очільника британського уряду обурила заява французького лідера про те, що Північна Ірландія не є частиною Великої Британії.

Зазначається, що Джонсон, висловлюючи своє розчарування «Ірландським протоколом», запитав у Макрона, як би він діяв, якби сосиски з Тулузи не можна було перевозити до Парижа.

Французький президент назвав це порівняння некоректним, оскільки Париж і Тулуза розташовані в одній країні. Так, пише видання, Макрон «помилково припустив, що Північна Ірландія не входить до складу Великої Британії».

Пізніше Джонсон висловив здивування відповідним коментарем у розмові з помічниками, а також натякнув на цю ситуацію в розмові зі Sky News, вказавши, що деяким лідерам слід «вбити собі в голову», що Велика Британія є «єдиною країною».

Зауважимо, що після Brexit між Північною Ірландією, яка є складовою Великої Британії, та Республікою Ірландія утворився єдиний сухопутний кордон між Сполученим Королівством і Європейським Союзом.

Заради уникнення сплеску ірландського сепаратизму було вирішено, що на Північну Ірландію продовжать поширюватися правила єдиного європейського ринку, зокрема щодо ввезення продукції на територію блоку.

Отже, між Північною Ірландією і рештою Великої Британії виникла адміністративна межа, на якій товари проходять перевірку. Це рішення отримало назву «Ірландський протокол».

В наступному місяці у Північній Ірландії повинні початися митні перевірки ковбас та іншого охолодженого м'яса з Великої Британії, однак Даунінг-стріт може відмовитися від ввезення цих продуктів, побоюючись посилення напруженості в регіоні.

Нагадаємо, Байден узяв участь у саміті G7 у Великій Британії, де також провів двосторонні зустрічі зі світовими лідерами та поспілкувався з королевою Єлизаветою II.

Зазначимо, учасники саміту у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Лідери «Великої сімки» закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

До слова, королева Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартували 12 червня. Більшість перемовин пройдуть за зачиненими дверима, але за підсумками саміту Велика сімка оприлюднить спільне комюніке. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.

Також там Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2». 13 червня очікується пресконференція Бориса Джонсона.